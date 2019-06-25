Законопроект против билетных спекулянтов приняли в Госдуме
Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, который предусматривает ограничение спекуляции билетами на различные культурные мероприятия.
Принятая правовая норма обяжет различные музеи, театры, концертные залы и не только размещать информацию о ценах на билеты на своих официальных сайтах. Кроме того, культурные организации будут должны размещать в свободном доступе сведения о лицах, которые имеют право их продавать.
Форму билета, абонемента или экскурсионной путевки как бланки строгой отчетности, содержащие необходимые реквизиты, будут утверждать в Минкульте РФ. Как передает агентство городских новостей «Москва», правила возврата будет регулировать правительство страны.
Принятый законопроект при дальнейшем одобрении вступит в силу 1 сентября 2019 года.
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