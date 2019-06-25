Грузинская валюта упала до исторического минимума
Курс грузинской национальной валюты — лари — упал до исторического минимума с момента введения в 1995 году.
На сегодняшний день лари упал до 2,8333 за доллар, сообщает официальный сайт Национального банка Грузии.
Как отмечает «Российская газета», резкое падение валюты произошло перед прекращением авиасообщения между Россией и Грузией и связано с прогнозируемым колоссальным снижением туристического потока в страну.
Президент РФ Владимир Путин запретил отечественным компаниям осуществлять перевозки пассажиров в Грузию. Минтранс поддержал запрет, так что рейсов из южной страны на территорию России также не будет.
Напомним, что 20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Они были вызваны участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занимал кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвинили его в участии в боевых действиях в Абхазии.
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