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Инна Голубева: Мосгортур введет единую билетную систему для всех музеев столицы

Наталья Тростьянская
• 20:31 • 25 июня 2019
Генеральный директор Мосгортура Инна Голубева
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Генеральный директор Мосгортура Инна Голубева
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

По какому принципу родители выбирают для детей оздоровительные лагеря, где школьники смогут отдохнуть следующим летом и зачем столичным музеям общее фондохранилище, «ВМ» рассказала и.о. гендиректора Мосгортура Инна Голубева.

— Инна Викторовна, первая летняя смена подходит к концу, где успели отдохнуть московские школьники?

— В этом году у нас достаточно большая география. Мы проанализировали, где отдыхали наши дети за последние три года, и составили список самых комфортных туристических зон. Именно там и расположены летние лагеря, в которые съездили и еще поедут этим летом ребята. Больше всего детей отдыхают в Белоруссии, Крыму и Краснодарском крае. Также в нашей оздоровительной кампании участвуют Северный Кавказ, Урал, Ивановская, Калужская области и другие регионы. Всего 12 туристических зон.

— Что говорят дети, какие отзывы от родителей?

— В основном всем все нравится. В этом году у нас поехали отдыхать только те дети, которые за последние три года ни разу не отдыхали с Мосгортуром. Для детей любые поездки — настоящее путешествие. Конечно, они довольны. Но небольшие жалобы все-таки есть.

— И на что жалуются?

— Чаще всего на питание. К сожалению, дети не привыкли к здоровой еде. Для многих каша на завтрак, на обед котлетки, приготовленные на пару, а не жареные, — целая трагедия. А еще иногда мы получаем жалобы на маленькие апельсины, которые на деле оказываются мандаринами. Но в любом случае мы реагируем на все сигналы. Разбираем отдельно каждую жалобу с руководителем смены. Бывает, родители говорят: «Ой, мой ребенок постоянно голодный». Приезжаешь в лагерь, заходишь на ужин — все столы уставлены запеканкой со сгущенкой. Это одно из самых популярных детских блюд, но дети к нему не притрагиваются. Кажется, значит, невкусно. Просишь продегустировать — чудесная запеканка. Однако, с точки зрения ребят, это же не пицца.

— Хорошо, и как быть, если ребенок отказывается есть непривычную для него еду?

— У нас большую работу с детьми проводят вожатые. Конечно, за 21 день сложно привить культуру правильного питания, но они стараются объяснить ребятам, как много значит для человека качественная, сбалансированная еда. Это же источник энергии. Если ребенок съест на завтрак только бутерброд с маслом и сыром, а к омлету или каше даже не притронется, то уже к обеду он будет вялым, уставшим. Интересно, что где-то к середине смены дети и сами это начинают понимать, поэтому постепенно на тарелках остается все меньше и меньше еды.

— У Мосгортура своя школа вожатых. В этом году как-то изменился подход к подготовке кадров?

— С этого года всем, кто прошел наше обучение, мы выдаем не просто сертификат, а свидетельство школы вожатых. Это могут делать только те организации, у которых есть специальная образовательная лицензия. У нас она есть. Кроме того, мы усилили сами программы подготовки. Все вожатые, которые планируют летом работать с особенными детьми, обязательно проходят дополнительное обучение. Для этого мы приглашаем экспертов, проводим практические занятия для вожатых в детских домах. Ну и, конечно, все наши слушатели во время обучения участвуют в разных проектах Мосгортура и городских мероприятиях. У вожатых, которые поедут в лагерь, обязательно должен быть опыт работы с детьми.

Для детей любые поездки — настоящее путешествие Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

— С вами в лагерь могут поехать вожатые, которые прошли подготовку где-то в другом месте?

— Могут, но с обязательной переподготовкой в школе вожатых Мосгортура. Но, если честно, у нас нет такой необходимости. В год в нашей школе вожатых проходят обучение около тысячи человек. Общая база данных за пять лет составляет более четырех тысяч вожатых, то есть для своих смен мы готовим людей сами. Единственное исключение — опытные вожатые, которые уже работают в тех лагерях, куда поедут отдыхать юные москвичи. Но и эти вожатые должны пройти у нас обязательную переподготовку. Ведь мы не просто отправляем детей в лагерь, мы разрабатываем для них авторские программы полезного отдыха. И вожатые должны знать, как их реализовать.

— А детские базы отдыха, к ним изменились требования в этом году?

— Мы немного доработали технические задания с учетом изменившегося законодательства. Теперь дети могут поехать только в проверенные загородные лагеря из реестра оздоровительных организаций. А уже в следующем году мы планируем внедрить «Московский стандарт детского отдыха 2.0».

— Что в нем принципиально нового?

— Скажу сразу, ничего невыполнимого в новом стандарте нет. Мы разрабатывали его вместе с экспертами и в первую очередь обращали внимание на комфорт и безопасность детей. Так, со следующего года к открывшимся оздоровительным лагерям не должно быть замечаний ни у МЧС, ни у Роспотребнадзора. У бассейнов и на пляжах будут дежурить матросы-спасатели. Также мы внесли рекомендации, сколько душевых и раковин должно быть в корпусе. Для морских лагерей, например, мы считаем, что одной душевой на 12 человек недостаточно. Их должно быть как минимум в два раза больше. Ведь детям нужно принимать душ после каждого похода на пляж.

К слову, в новом стандарте мы впервые разделили требования для морских лагерей и, скажем так, обычных. А еще решили вернуть в комнаты двухъярусные кровати. Это пожелание самих детей, и оно не противоречит санитарным нормам. Подробнее обо всех нововведениях мы расскажем чуть позже.

— А тем временем куда поедут школьники отдыхать во вторую и третью смены?

— Регионы у нас остаются те же, просто добавляются новые лагеря, потому что количество отдыхающих детей увеличивается. На первом месте по-прежнему остается Крым, на втором — Краснодарский край. Потом идут Московская область и Белоруссия. Не очень популярны в этом году такие направления, как Центральное Черноземье, средняя полоса России и Верхнее Поволжье. В Тверской области, например, в первой смене был всего один ребенок.

— Один? А как же программа полезного отдыха? Неужели вместе с ним в лагерь поехала целая команда?

— Нет, конечно. Если мы понимаем, что в конкретный регион едет всего несколько человек и реализовать нашу программу невозможно, мы для них подбираем хороший лагерь, который предлагает свою интересную программу. При этом дети не останутся одни. Вместе с ними мы отправляем своего представителя. Он проконтролирует отдых ребят. Но за вожатых, программу отвечать будет уже лагерь.

— Регионы, где смогут отдохнуть дети, были известны еще зимой. Как вы думаете, почему одни направления популярны, а другие не очень?

— Почти все хотят на море. А если серьезно, то в выборе региона не последнюю роль играют сами базы отдыха. Многие родители отправляют детей не просто в Брянскую область, а в конкретный лагерь, потому что знают: там ребенку будет интересно и весело. Плюс иногда выбирают регионы исходя из того, что рядом живут бабушки. Ребенок едет в лагерь, родители — к бабушке и потом навещают его каждую неделю.

В парках Москвы проходят Мастерские полезных каникул. Это бесплатные занятия, на которых вожатые учат детей рисовать, делать разные поделки  Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

— Появятся ли в следующем году новые направления?

— Возможно. Мы уже присматриваемся к некоторым странам. Так, коллеги рекомендуют нам обратить внимание на детские лагеря Монголии, Азербайджана. По-моему, Азербайджан — прекрасная идея, там Каспийское море.

— Если говорить в целом об индустрии детского отдыха, с какими проблемами сталкиваетесь вы, ваши коллеги?

— Самый глобальный вопрос, о котором постоянно говорят эксперты, — нехватка в лагерях высококвалифицированных детских врачей. Особенно это актуально для частных лагерей.

Также в отрасли есть проблема, связанная с организацией туристических походов. По требованиям безопасности сопровождать группу детей должны чуть ли не вертолеты МЧС. Конечно, я сейчас утрирую, но вместе с тем тот же медицинский сотрудник, отправившись с детьми в поход, не сможет в случае чего оказать им медпомощь. Потому что по федеральному закону он может оказывать медицинскую помощь только в том месте, на которое ему выдана лицензия, а это поликлиника или больница.

Это как планировали выпустить постановление об антитеррористической защищенности лагерей. В документе среди прописанных нормативов есть забор для палаточного лагеря. Безопасно? Не спорю. Но каким образом и, главное, кто его должен каждый раз возводить, если дети не сидят на месте, а перемещаются с палатками, скажем, по лесу?

Кроме того, в профессиональной среде есть такое выражение, как «регуляторная гильотина». Это повышенный контроль за лагерями со стороны всех кого только можно: они просто измучены постоянными проверками.

— А что с лагерями Мосгортура?

— У нас два действующих лагеря — «Радуга» в Подмосковье и «Прибрежный» в Крыму. Первый — это экспериментальная площадка, где мы апробируем все свои программы, проводим обучающие семинары, мероприятия для вожатых, а также реализуем коммерческие смены. Второй с этого года стал центром отдыха и оздоровления детей-сирот со множественными нарушениями здоровья. Мы его совершенствуем, развиваем, создаем особенную инфраструктуру. К следующему году собираемся поменять мебель, уже разработан дизайн-проект.

Из планов на будущее — привести в порядок два лагеря, которые нам передадут. Они действующие, но пока законсервированные, находятся в Московской области. Один из них точно будет работать как лагерь «Прибрежный». По второму пока окончательного решения нет.

— Не все дети уезжают на лето из Москвы, кто-то, естественно, остается в городе. Что Мосгортур предлагает для них?

— Мы проводим в парках Мастерские полезных каникул. Это бесплатные занятия, на которых наши вожатые учат детей рисовать, делать разные поделки — что-то несложное, но всегда интересное. Плюс это всевозможные игры. Анонсы таких мастер-классов на свежем воздухе можно найти у нас в соцсетях и на сайте.

Кроме того, в городе проходит «Московская смена». В рамках этого проекта мы отвечаем за культурно-досуговую программу для детей. Это всевозможные экскурсии, походы в музеи, театры и другие интересные места.

У вожатых, которые поедут в лагерь, обязательно должен быть опыт работы с детьми, считает Инна Голубева Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

— Кстати, о музеях. Есть статистика, какой музей пользуется наибольшей популярностью летом?

— Дарвиновский. Он интересен детям в любое время года. Про зоопарк и говорить не буду. Да, он относится к музеям, и там постоянно проходят всякие мероприятия. А теперь еще и панды появились. И, бесспорно, Музей космонавтики.

— А если говорить о каких-то неочевидных музеях, куда бы вы порекомендовали сходить родителям с детьми?

— «Огни Москвы» — интерактивный музей, посвященный истории уличного освещения. Может быть, какие-то камерные музеи. Вроде Дома-музея Цветаевой. И в «Царицыно» открылась любопытная экспозиция для детей и подростков.

— А у вас есть любимый музей?

— Скорее нет, чем да. Сейчас объясню. Когда мы приходим в тот или иной музей, мы видим только часть его сокровищ. Остальное спрятано в фондохранилище. Поэтому музеи постоянно обновляют свои экспозиции, стараясь показать посетителям как можно больше интересных экспонатов. Все выставки разные. Одна может зацепить, другая — нет. Но это же не значит, что она плохая, просто рассчитана на другого зрителя. Как по мне, не стоит ограничивать себя «любимым музеем», нужно ходить в разные музеи, постоянно открывая для себя что-то новое. Может быть, поэтому мы очень хотим создать в Москве площадку, куда музеи смогут передать все свои крутые экспонаты, которые обычно не вписываются в единую концепцию выставочного пространства и поэтому спрятаны от людей. Это будет общее, открытое для посетителей фондохранилище. Успешные примеры уже есть в США, Европе, Санкт-Петербурге, и, надеюсь, через два–три года подобный проект появится и у нас. По крайней мере, музеи, которым есть чем поделиться, тоже на это рассчитывают.

— Что-то еще новенькое появится?

— Мы планируем ввести для московских музеев единую билетную систему. Это электронная площадка, где можно будет приобрести билет, включая льготный, в любой музей, а в перспективе и заказать экскурсию.

Также мы продолжаем развивать городские музейные проекты. Так, уже есть постановление правительства Москвы по проекту «Музеи — детям». С нового учебного года школьники смогут посещать бесплатно не только государственные, но и частные музеи столицы.

Читайте также: Сокровища «Петергофа» покажут москвичам в «Царицыне»

Генеральный директор Мосгортура Инна Голубева
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
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