СМИ: в подмосковной дивизии отравились 114 солдат
В Дивизии оперативного назначения имени Дзержинского расквартированной в городе Балашиха Московской области, произошло массовое отравление.
Как утверждают источники, у 114 военнослужащих зафиксированы симптомы отравления. При этом на данный момент неясна природа инцидента: рассматривается как версия пищевого отравления, так и вариант с инфекцией.
В столовой дивизии проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.
Между тем в Москве идет следствие по факту отравления нескольких человек — по предварительным данным, серийный отравитель подсыпал в напитки людей лекарственные средства. Установлено, что подозреваемый использовал феназепам, клозапин и трамадол.
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