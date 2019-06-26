Политолог: Россия снова получила возможность на публичной площадке представлять свое мнение

Участники сессии ПАСЕ отклонили все санкционные поправки в отношении российской делегации и одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия России в полном объеме. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15, сообщило РИА Новости. Как гласит итоговый документ, Российская Федерация остается в ПАСЕ без всяких ограничений как полноценный участник. «Вечерняя Москва» попросила политолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова предположить, какие изменения ждут Россию.

— Россия снова получила возможность на публичной площадке представлять собственное мнение, собственную позицию. Это важно, ведь через какое-то время, может быть, начнет меняться и европейская политика в отношении Российской Федерации: с восстановлением членства в ПАСЕ будет звучать не только украинская позиция, но и российская, — считает политолог.

Однако вопрос санкций, к сожалению, с повестки дня никто не убирал. По мнению политолога, санкции можно отменить в любой момент: ничто не мешает, кардинально изменилась ситуация на востоке Украины, начат отвод войск. По его словам, теперь ход за европейским сообществом.

— Реальные подвижки есть, и позиция России безупречна. Вопрос в том, как преподнести ситуацию на востоке Украины. Отношения нормализуются. Россия становится снова одним из «рукопожатных партнеров». Произойдет это не сегодня и не завтра, но площадка ПАСЕ очень важна, — отметил Дмитрий Солонников.

Согласно документу, «Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений».

Читайте также: Россию восстановили в ПАСЕ