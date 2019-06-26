Жильцы Таганского района пожаловались на вырубку деревьев

Жильцы дома № 7 на Малой Калитниковской улице обеспокоены: они говорят, что при благоустройстве во дворе спилили деревья.

— Не понимаю логики вырубки деревьев, — говорит читательница «ВМ» Юлия Рудак. — Хорошие деревья вырубили, а там, где паркуются машины, спилили только часть сухого дерева.

Вместе с начальником участка ГБУ «Жилищник Таганского района» Ириной Григорьевой выезжаем на Малую Калитниковскую. Во дворе есть и пни, и зеленые деревья. Интересуюсь: как определяют, какое дерево надо вырубить?

— Ни одно дерево мы не можем спилить просто так, — объясняет она. — Сначала выходим на место, обследуем территорию и, если видим, что у дерева опасный наклон или глубокие дупла, то составляем заявку в городской Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Окончательное решение принимают их специалисты-дендрологи.

При обследовании двора, по словам Григорьевой, специалисты департамента выявили, что нужно удалить 17 деревьев. Причина — дупла и аварийные наклоны растений. А для остальных двух десятков деревьев необходимо провести санитарную обрезку.

— У них срезали сухие опасные ветки, — поясняет Григорьева.

Перед работами территорию возле деревьев оградили сигнальной лентой. После кронирования места спилов замазали, чтобы через рану в ствол не попали бактерии и не началось гниение.

А что с вырубленными растениями?

— На ветвях могут быть листья, но если в стволе много дупел, есть вероятность, что растение упадет. Бывает, что надо освободить территорию под постройку или детскую площадку, тогда также надо получить порубочный билет. В нашем случае мы провели вырубку из-за состояния деревьев, она была необходима, — объясняет Григорьева и показывает порубочный билет.

Если дерево упадет, то и прохожим, и припаркованным рядом машинам печального исхода не избежать, особенно при сильном ветре. Но есть ли срочная необходимость вырубки?

Мы обратились к дендрологу Петру Ильину.

— Дерево — живой организм, со своими болезнями, особенностями, — поясняет Ильин. — И иногда они болеют. Нередко этому способствуют сами жители: вырезают на коре, бросают в дупла мусор, ставят рядом авто. При повреждении коры растение может гнить: его поражают грибки, плесень. Если такое дерево не удалить, оно заразит остальные растения.

Кстати, вместо вырубленных деревьев возле дома на Малой Калитниковской посадят новые: часть в рамках городской программы «Миллион деревьев», а часть при благоустройстве.

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