Московский молодежный предпринимательский форум прошел в комплексе «Техноград»

На предпринимательский форум, развернувшийся в павильонах «Технограда» на ВДНХ, прибывали все новые и новые лица, в большинстве своем молодые. Сотни начинающих предпринимателей и тех, кто только решил ими стать, собрались на нескольких дискуссионных площадках, чтобы узнать, увидеть, услышать секреты успеха своих более опытных и уже состоявшихся коллег — владельцев компаний малого, среднего и даже крупного бизнеса, популярных блогеров, рестораторов, представителей самых разных сфер российского бизнес-сообщества.

Разговоров о трендах современного российского предпринимательства было много, интересных дискуссий о новых путях его развития — еще больше.

— Молодежь необходимо привлекать к предпринимательству. Свежие мысли, идеи, креатив — все это двигает бизнес, а вместе с ним и нашу экономику, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. — Молодежь сейчас — самая активная часть населения, которая готова входить в предпринимательство. И мы ее ждем и готовы помогать.

Кто же они — современные молодые предприниматели?

— Мне 16 лет. Я еще учусь в школе, но уже почти год занимаюсь собственным интернет-магазином косметики, — рассказывает Алла Зайцева. — Сама сделала сайт, сама его раскручиваю, ищу покупателей. Что самое сложное? Конечно, отношение родителей. Им сложно это понять, но я не сдаюсь. Они это, кстати, видят и стараются помогать — всю работу с документами они взяли на себя. Дальше — только вперед.

Бизнес — это в первую очередь люди, которые его создают, его развивают и помогают стать на ноги. Именно этой теме и было посвящено большинство дискуссионных панелей на форуме.

— Я еще не бизнесмен, наверное, мне до этого пока далеко. Но я уже знаю, в какой сфере я бы хотела себя попробовать в качестве предпринимателя, — поделилась своими планами сотрудник одного из столичных банков Элеонора Петрова. — Конечно, я бы хотела развиваться в IT-сфере, несмотря на то что я чистый гуманитарий. Хотелось бы сконцентрироваться на стартапах, разработке новейших технологий и их продвижении.

Понимание главных трудностей в бизнесе у каждого из молодых гостей разное. Кто-то говорит о необходимости первоначальной финансовой подушки, кто-то сетует на отсутствие нужных связей и своей команды единомышленников. Кто-то считает, что главное в предпринимательстве — это немного удачи.

— Лидер, команда, деньги и, конечно, везение. Если все это сойдется в одном месте и в одно время — все получится! — поделился опытом молодой московский предприниматель Родион Трофимов. — И главное — не бояться неудач. Это такая же часть бизнеса, как партнеры, договоры, налоги. У меня было уже два бизнеса, оба пришлось продать и начинать сначала. Но падать духом нельзя.

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