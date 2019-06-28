Около 30 компенсационных автобусов задействовано из-за сбоя на ОЖД
Мострансавто задействовало около 30 компенсационных автобусов из-за сбоя на Октябрьской железной дороге (ОЖД). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Наземный транспорт курсирует на участке Клин — Москва, Солнечногорск — Москва, метро «Химки» (м/р Сходня) — Москва. На маршрутах между автобусами уменьшен временной интервал, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что на перегоне вблизи станции Сходня на Октябрьской железной дороге 29 июня в районе 2:40 украли 1,5 километра кабеля. В результате инцидента были задержаны 26 поездов дальнего следования, курсирующих по направлению Москва — Санкт-Петербург. Также вышли из графика три поезда «Сапсан». Сотрудники транспортной полиции устанавливают лица подозреваемых.
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