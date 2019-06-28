Экс-барабанщика Guns N Roses госпитализировали с ножевым ранением
• 17:45 • 28 июня 2019
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Стивена Адлера, который находился у себя дома, отвезли в больницу в четверг
Фото: Скриншот с видео Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Dj-zhqtKQ2Y)
Экс-барабанщика группы Guns N' Roses — 54-летнего музыканта Стивена Адлера — госпитализировали с ножевым ранением живота.
Правоохранительные органы Лос-Анджелеса сообщают, что Адлера, который находился у себя дома, отвезли в больницу в четверг. Как известно, он сам ранил себя ножом.
Также сообщается, что жизни музыканта ничего не угрожает, а само происшествие является результатом случайности.
Известно, что Стивена Адлера уволили в 1990 году из группы Guns N' Roses в связи с его зависимостью от запрещенных веществ, передает «Российская газета».
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