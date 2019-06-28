Новая плоскостная парковка со шлагбаумом заработает в Бибирево
В столичном районе Бибирево с 1 июля начнет работать новая плоскостная парковка со шлагбаумом. Она рассчитана на 240 машиномест, из которых 27 предназначены для инвалидов. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.
Парковка будет располагаться по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 70-50. В ГКУ «АПММ» сообщили, что она будет находиться возле торгового центра. Абонемент на июль можно приобрести уже сейчас.
— Возможность покупки абонемента поможет местным жителям решить вопрос с парковкой возле дома, — подчеркнули в ГКУ «АМПП».
Сообщается, что на парковке будут установлены следующие тарифы: с 08:00 до 20:00 – 50 рублей в час, с 20:00 до 08:00 – 50 рублей в час за первые два часа, после этого бесплатно, передает информационный центр правительства Москвы.
Абонемент может быть привязан к карте «Тройка» — с 1 числа следующего месяца ее можно прикладывать к стойке вместо парковочного ключа.
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