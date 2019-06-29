Военная служба научит всему: танкисты учатся «нырять»

Под Москвой более 2000 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начали осваивать специальный курс по легководолазной подготовке и подводному вождению боевых машин.

В ходе учебных мероприятий экипажи танков Т-80, Т-72Б3 и Т-90 отрабатывают действия при отказе техники и других нештатных ситуациях во время преодоления ими водных преград и подводного вождения.

Занятия проходят на комплексе легководолазной подготовки, где на затопленном макете танка военнослужащие учатся применять специальный изолирующий противогаз ИП-5. Он предназначен для подъема на поверхность воды при эвакуации в случае остановки танка или его затопления. С изолирующим противогазом военнослужащий может провести под водой около часа.

Также танкисты отрабатывают порядок действий при покидании затопленной боевой машины, осваивают особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, занятия по подводному вождению проходят на специальных учебно-тренировочных комплексах — вододромах. Их глубина — до пяти метров, ширина — около ста метров. В условиях отсутствия видимости, ориентируясь исключительно по приборам, механики-водители учатся управлять тяжелыми боевыми машинами, двигаясь по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов. Танкисты учатся преодолевать боязнь воды и ограниченного замкнутого пространства, правильно передвигаться под водой и действовать в случае кислородного голодания.

В курс обучения включены упражнения, выполняя которые солдаты при практическом покидании затопленной боевой техники применяют изолирующие противогазы. В составе штатных танковых экипажей военнослужащие выполнят до 10 погружений на затопляемых тренажерах и столько же самостоятельных всплытий.

К занятиям по легководолазной подготовке и подводному вождению боевых машин привлечены более двух тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа, задействовано около 500 единиц боевой и специальной техники.

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