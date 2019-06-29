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Фестиваль «Экосуббота» пройдет в культурном центре «Вдохновение»

Людмила Филатова
• 10:58 • 29 июня 2019
В культурном центре состоится своп-девичник. На него можно принести чистые и отглаженные вещи, которые уже не нужны, бижутерию, аксессуары и парфюм.
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В культурном центре состоится своп-девичник. На него можно принести чистые и отглаженные вещи, которые уже не нужны, бижутерию, аксессуары и парфюм.
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

В культурном центре "Вдохновение" 29 июня пройдет фестиваль "Экосуббота", посвященный осознанному потреблению и проблемам окружающей среды. Участники фестиваля встретятся с эко-волонтерами, которые расскажут о преимуществах раздельного сбора мусора и как правильно его разделять. Кроме того, москвичи смогут обменяться растениями в горшках и кадках, книгами и игрушками. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы

- В культурном центре состоится своп-девичник. На него можно принести чистые и отглаженные вещи, которые уже не нужны, бижутерию, аксессуары и парфюм. Также принимаются вышедшие из строя электроприборы - их отправят на переработку, - говорится в сообщении.

Также, в рамках фестиваля, пройдут многочисленные семинары, мастер-классы и тренинги. 

Начало мероприятия в 12.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

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