Фестиваль «Экосуббота» пройдет в культурном центре «Вдохновение»
В культурном центре "Вдохновение" 29 июня пройдет фестиваль "Экосуббота", посвященный осознанному потреблению и проблемам окружающей среды. Участники фестиваля встретятся с эко-волонтерами, которые расскажут о преимуществах раздельного сбора мусора и как правильно его разделять. Кроме того, москвичи смогут обменяться растениями в горшках и кадках, книгами и игрушками. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.
- В культурном центре состоится своп-девичник. На него можно принести чистые и отглаженные вещи, которые уже не нужны, бижутерию, аксессуары и парфюм. Также принимаются вышедшие из строя электроприборы - их отправят на переработку, - говорится в сообщении.
Также, в рамках фестиваля, пройдут многочисленные семинары, мастер-классы и тренинги.
Начало мероприятия в 12.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.
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