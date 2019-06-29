Девиз космических «Утесов»: работать с искоркой в глазах

Межведомственная комиссия высоко оценила готовность к полету очередного экипажа Международной космической станции.

На заседании межведомственной комиссии в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина подведены итоги подготовки к космическому полету основного и дублирующего экипажей МКС-60/61. Представители государственной корпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов (ЦПК), РКК «Энергия», Федерального медико-биологического агентства, иностранных космических агентств признали готовность космонавтов высокой. Члены основного экипажа МКС-60/61 российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано (Европейское космическое агентство, ЕКА) и Эндрю Морган (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, NASA) доложили комиссии о готовности к выполнению программы полета и поблагодарили специалистов ЦПК и других организаций за хорошую подготовку.

Полностью готовы к полету в космос и дублеры Сергей Рыжиков, Томас Маршберн и Соичи Ногучи.

Пресс-служба Роскосмоса сообщает, что позывной экипажа — «Утесы». Как рассказали на пресс-конференции в ЦПК участники предстоящего полета, отношения внутри основного экипажа, в составе которого на околоземную орбиту отправятся представители трех стран, дружественные.

— Когда мы вместе, мы работаем лучше, чем по отдельности, — сказал командир корабля «Союз МС-13» Александр Скворцов.

— Наш девиз: мы все выполняем с искоркой в глазах, — дополнил слова российского космонавта американец Эндрю Морган.

Тем временем в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур уже произведена механическая сборка «пакета» (блоков первой и второй ступеней) ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-13» с членами новой длительной экспедиции на МКС.

Старт космического корабля «Союз МС-13» запланирован на 20 июля 2019 года. Планируемая продолжительность полета — 201 сутки.

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