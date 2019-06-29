Самбурская спародировала Памелу Андерсон в «Спасателях Малибу»
Российская актриса Настасья Самбурская отдыхает на острове Самуи в Таиланде. Со своими подписчиками она поделилась роликом, в котором спародировала фрагмент известного сериала.
— Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если ты алкоголик. Я все сама выпью, — говорится в подписи Самбурской.
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Спасатели Малибу. Я тебя спасу, даже если ты алкоголик. Я всё сама выпью
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Она сделала отсылку к американскому телешоу с актрисой Памелой Андерсон. Сериал выходил на американском телевидении с 1989 по 1999 год.
По сюжету спасатели патрулировали пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. В общей сложности было снято 11 сезонов. Два года назад состоялась премьера полнометражного фильма с одноименным названием.
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