Бари Алибасов отверг обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов в телевизионном эфире заявил, что вопреки слухам действительно отравился случайно выпитым средством для прочистки труб и впал в кому.
Отвечая на прямой вопрос ведущего передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ, было ли отравление, Бари Алибасов заверил, что было — и сильное, поскольку он впал в кому.
Однако с продолжительностью комы вышла небольшая путаница: продюсер сначала назвал цифру в 24 дня, однако потом исправил оговорку и назвал верную продолжительность — 12 дней.
Бари Алибасов также отметил, что очень благодарен врачам, которые активно и быстро приступили к лечению.
Напомним, 4 июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. Продюсера оперативно отправили в столичную клинику, где оказали первую помощь и погрузили в искусственную кому, чтобы организм быстрее восстановился. Бари Алибасов провел в реанимации токсикологии 13 дней.
Ранее «ВМ» напрямую спросила PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, не было ли отравление частью большой PR-кампании. Представитель Алибасова не поскупился на откровения.
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