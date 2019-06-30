Школьники займутся туризмом и краеведением

Вторая смена посвящена теме «Родные просторы». В рамках ее программы дети смогут принять участие в спортивно-оздоровительных и туристско-краеведческих мероприятиях, приуроченных к Году детского туризма. Также предусмотрена подпрограмма «Десятилетие детства», в которую включены празднование Дня семьи, любви и верности, спартакиады, экологические акции, походы и экскурсии.

Площадки «Московской смены» в спортшколах, образовательных и социальных учреждениях будут по-прежнему работать пять дней в неделю с девяти утра до семи вечера.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, эта программа крайне необходима московским семьям.

— Многие родители, особенно многодетные, к сожалению, не имеют возможности отправить детей отдыхать летом. Просто финансы не позволяют, — пояснила она.

«Московская смена» — яркий пример того, как можно решить эту проблему и помочь семьям. Ирина Волынец также считает, что столичный опыт необходимо применять и в других регионах.

— Летние лагеря есть во многих городах России, но организованы они не в таком формате, как в Москве, да и с каждым годом их становится все меньше, — добавила она.

Столица же из года в год не сбавляет обороты и старается сохранить стабильное количество участников. Особенно важно в этом проекте то, что дети во время каникул находятся под присмотром квалифицированных специалистов, пока родители на работе.

По словам председателя Национального родительского комитета, когда несовершеннолетние остаются без присмотра взрослых, это иногда заканчивается трагедией.

— Более 600 детей в России в прошлом году погибли в летний период по причине безнадзорности, — отметила собеседник «ВМ».

Самые распространенные случаи — зацепинг, руфинг, автомобильные аварии, а также посещение заброшенных мест. Многие получают травмы. Ответственность за такие ситуации, считает Волынец, лежит не только на родителях, но и на государстве, которое должно помогать семьям в организации детского отдыха летом. В столице, подчеркнула она, этому вопросу уделяется много внимания, поэтому фактов травматизма здесь гораздо меньше.

Председатель Национального родительского комитета уточнила, что в детстве каждое лето ездила в оздоровительный лагерь.

— И у меня остались самые приятные воспоминания от тех лет, — поделилась она. — Помню, как победила в конкурсе красоты, платье и прическу сама себе делала, это помогло мне стать увереннее в себе.

Нынешние школьники, рассказала Волынец, тоже в восторге от летнего отдыха.

— Дети делятся впечатлениями об экскурсиях, играх, прогулках, программа им очень нравится, — сказала она.

СПРАВКА

Главной темой третьей «Московской смены», которая пройдет в августе, станет «Мир искусства». Участники будут создавать фильмы, посещать театральные фестивали. Ребят ждут встречи с актерами, игры КВН, а также мероприятия, приуроченные к Году театра. В течение смен они будут принимать участие в проекте «Универсальный код безопасности». Детей на учат правильно себя вести в экстремальных ситуациях.

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