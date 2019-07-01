Определены самые доступные курорты Кубани
• 02:31 • 1 июля 2019
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На курортах Кубани в высокий сезон самое доступное жилье будет стоить 1,7 тысячи рублей в сутки
Фото: https://pixabay.com/
Эксперты туристической отрасли проанализировали данные о заявках россиян на отдых на курортах Краснодарского края в высокий сезону — июль и август — и перечислили наиболее доступные в финансовом отношении варианты.
Дешевле всего обойдется отдых в городе Приморско-Ахтарск, а также поселках Туапсинского района: Агой, Дедеркой, Новомихайловский и Сенное. К примеру, в Агое проживание будет стоить порядка 1,8 тысячи рублей в сутки, в Агое — около 1,7 тысячи рублей.
Результаты исследования сервиса Tvil.ru приводит РИА Новости.
Ранее председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко заявил, что отдых в Крыму обойдется россиянам дешевле, чем заграничные курорты.
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