Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, когда можно ожидать возвращения настоящей летней погоды — жаркой и без затяжных дождей.
По словам эксперта, погоду на севере Центрального федерального округа, включая столичный регион, в ближайшие дни будет определять атлантический циклон с юго-западным и западным ветром. 1 июля ожидается до 26, а 2 июля — до 25 градусов тепла.
В середине и конце недели северо-западный ветер снизит температуру до 21-22 градусов, но уже к выходным восстановится июльская погода: столбики термометров поднимутся до 25 градусов, пишет «Российская газета».
Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет москвичей в первую июльскую неделю.
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