Первый день июля порадует москвичей теплой погодой
• 06:14 • 1 июля 2019
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Температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В понедельник, 1 июля, погоду в столичном регионе будет определять циклон, пришедший с северо-запада. Он принесет облачную погоду и непродолжительные дожди.
Температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда москвичам ждать возвращения настоящей летней погоды после похолодания и затяжных дождей.
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