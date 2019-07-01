«Громкое заявление»: Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе давать концерты в России.

Напомним, что 30 июня артистка назвала свое выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве последним. После мероприятия, которое состоялось 22 июня, грузинское сообщество принялось критиковать певицу. Тогда она выразила поддержку протестующим в Тбилиси на фоне русофобских настроений в стране.

Соловьев призвал задуматься над тем, многое ли потеряет Россия от отказа Катамадзе гастролировать.

— А насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Я не большой знаток музыки, — написал Соловьев в микроблоге.

Он также поинтересовался причинами ее демарша.

— Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? — иронично отметил ведущий в своем Telegram-канале.

Отметим, что спустя несколько часов после публикации Катамадзе удалила свой пост в Facebook об отказе давать концерты в России.

20 июня в Грузии начались массовые беспорядки, вызванные открытием сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

На фоне протестов делегация из России во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым покинула страну.

Вскоре президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям выполнять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля.

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