Наклейки для отпугивания птиц появились на стеклах вестибюлей метро
На стеклах вестибюлей 21 станции Московского метрополитена появились наклейки в виде силуэтов орлов. Это поможет отпугнуть голубей, воробьев и синиц, которые становятся добычей хищников.
Птицы часто не замечают прозрачные витражные окна вестибюлей, разбиваются о стекло и погибают. Благодаря силуэту хищника они изменят направление полета и сохранят себе жизнь.
Станции, на которых наклеены стикеры, расположены недалеко от парков и скверов. Всего на окнах повесили свыше 290 изображений. В каждом вестибюле можно увидеть от четырех до 36 силуэтов хищников в зависимости от площади остекления.
Стикеры можно увидеть на станциях «Чертановская», «Савеловская», «Лермонтовсекий проспект», «Строгино», «Мичуринский проспект» и многих других, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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