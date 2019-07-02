Алла Пугачева «своим ходом» ушла с вокзала в Риге
Эстрадная певица Алла Пугачева покинула железнодорожный вокзал в Риге пешком.
Страница фан-клуба звезды в Instagram опубликовала видеозапись, на кадрах которой видно, как Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми самостоятельно уходят с перрона вокзала. Окружающие делают вид, что будто бы не замечают знаменитостей.
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Напомним, что ранее общественность принялась активно обсуждать помпезный приезд артистки на Рижский вокзал Москвы, куда она прибыла, что отправиться отдыхать в Юрмалу. Ее доставили прямо к вагону на лимузине.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что РЖД проверит действия сотрудников вокзала из-за выезда машины Пугачевой на перрон.
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