Вторник 2 июля , 10:07
Ясно + 22 °
Город
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Саммит G20
Ситуация в Грузии
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Звезды

Алла Пугачева «своим ходом» ушла с вокзала в Риге

Ростислав Зубков
• 08:50 • 2 июля 2019
Любопытно, что окружающие делают вид, что будто бы не замечают знаменитостей
0
doc761izzriwqs13zdq984f
Любопытно, что окружающие делают вид, что будто бы не замечают знаменитостей
Фото: Скриншот с YouTube-канала «Муз ТВ» https://www.youtube.com/watch?v=W8s2ozZdHuU

Эстрадная певица Алла Пугачева покинула железнодорожный вокзал в Риге пешком.

Страница фан-клуба звезды в Instagram опубликовала видеозапись, на кадрах которой видно, как Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми самостоятельно уходят с перрона вокзала. Окружающие делают вид, что будто бы не замечают знаменитостей.

 

Напомним, что ранее общественность принялась активно обсуждать помпезный приезд артистки на Рижский вокзал Москвы, куда она прибыла, что отправиться отдыхать в Юрмалу. Ее доставили прямо к вагону на лимузине.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что РЖД проверит действия сотрудников вокзала из-за выезда машины Пугачевой на перрон.

Читайте также: Владимир Винокур назвал «злопыхателями» критиков Аллы Пугачевой

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Транспортная доступность четырех районов Москвы улучшится с запуском МЦД-2
10:002 июля 2019
Транспорт
Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра
09:522 июля 2019
Здоровье
Врачи рассказали, как определить предрасположенность к пищевым расстройствам
09:482 июля 2019
Здоровье
Велодорожку проложат недалеко от станции метро «Беломорская»
09:402 июля 2019
Город
Жители России рассказали, что хотят работать после выхода на пенсию
09:292 июля 2019
Общество
Представитель украинской делегации в ПАСЕ осудил «невежество» Зеленского
09:272 июля 2019
В мире
Петр Бирюков: Более 600 дворов в Москве благоустроили
09:272 июля 2019
Город
Столичные врачи стабилизировали состояние выпавшей из окна девочки
09:262 июля 2019
Здоровье
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
09:132 июля 2019
Транспорт
Трамп пообещал вывести танки на улицы Вашингтона в День независимости США
09:082 июля 2019
В мире
Более 31 тысячи браков зарегистрировано в Москве с начала 2019 года
09:082 июля 2019
Город
Москвич украл три бочки пива и скрылся
08:542 июля 2019
Происшествия
Столичную пенсионерку ограбили на миллион рублей
08:402 июля 2019
Происшествия
Неизвестные в масках избили и ограбили менеджера ресторана в поселке Щапово
08:342 июля 2019
Происшествия
Эксперты «Роскачества» выяснили, насколько полезен мультизерновой хлеб
08:242 июля 2019
Потребление
Московский зоопарк приобрел двух обезьян-игрунок
08:202 июля 2019
Животные
Россиян предупредили о росте цен на мясную продукцию
08:112 июля 2019
Товары
Движение трамваев на северо-востоке столицы возобновлено после ДТП
08:092 июля 2019
Происшествия
МЧС сообщило о госпитализации 191 человека в Иркутской области
08:022 июля 2019
Происшествия
Наклейки для отпугивания птиц появились на стеклах вестибюлей метро
07:442 июля 2019
Транспорт
Московские школьники завоевали две медали на Балтийской олимпиаде
07:302 июля 2019
Дети
Более 100 мероприятий подготовили в Москве ко Дню семьи, любви и верности
07:182 июля 2019
Город
Объявлены фильмы — победители Московского еврейского кинофестиваля
07:152 июля 2019
Кино
Задержана подозреваемая в краже 775 тысяч рублей у пенсионера в Москве
06:192 июля 2019
Город
Кратковременный дождь и до 24 градусов тепла ожидается в Москве 2 июля
06:062 июля 2019
Город
Россияне рассказали, чем займутся в отпуске
05:292 июля 2019
Общество
Россия разработала «космические парусники» для исследования Солнца
05:042 июля 2019
Технологии
Жители Западного полушария 2 июля смогут увидеть солнечное затмение
04:322 июля 2019
Наука
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
03:362 июля 2019
Общество
Роскосмос заявил о намерении задействовать роботов в исследовании Луны
03:172 июля 2019
Общество
США сомневаются в способности России произвести заявленное число ракет
02:322 июля 2019
Армия
Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
01:512 июля 2019
Город
Счетная палата назвала количество объектов незавершенного строительства
01:432 июля 2019
Общество
Уголовное дело возбуждено после хищения банковской карты у москвича
00:582 июля 2019
Происшествия
Турция может начать закупку российских истребителей
00:432 июля 2019
Внешняя политика
Один человек пострадал при ДТП в центре Москвы
00:252 июля 2019
Происшествия
США и Украина из-за России поменяли план совместных учений
23:541 июля 2019
Внешняя политика
Спасатели вытащили из пруда женщину в Тимирязевском районе столицы
23:211 июля 2019
Происшествия
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 2 июля
23:051 июля 2019
Город
Журналистка рассказала об угрозах от родственников Михаила Хачатуряна
22:531 июля 2019
Происшествия
Россиянин обнаружил в своей квартире полуметровую рептилию
22:351 июля 2019
Происшествия
Спасатели вытащили пьяного мужчину из воды на северо-западе Москвы
22:241 июля 2019
Происшествия
Великобритания пригрозила Ирану выходом из ядерной сделки
22:191 июля 2019
В мире
Лидер «Океана Эльзы» объяснил свои слова о российском Крыме
21:251 июля 2019
Внешняя политика
Кадыров назвал нападение на полицейских «западным новшеством»
21:131 июля 2019
Внешняя политика
СМИ: Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 14
21:031 июля 2019
Происшествия
Врачи рассказали, почему жареная рыба вредна для здоровья
20:571 июля 2019
Здоровье
Вода ушла из трех населенных пунктов Иркутской области
20:501 июля 2019
Происшествия
Крымский депутат назвал источники сообщений о дорогом отдыхе на полуострове
20:381 июля 2019
Туризм
Движение восстановили после повреждения контактных путей троллейбуса в Москве
20:381 июля 2019
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о защите геномных данных россиян
20:141 июля 2019
Общество
Белый «термос Путина» стал хитом продаж в Китае
20:121 июля 2019
В мире
Пассажиропоток МЦК с начала года вырос на 15 процентов
19:571 июля 2019
Город
Россиянка на резиновой лодке нарушила финскую границу
19:461 июля 2019
Курьезы
«Зенит» решил расстаться с самым высокооплачиваемым футболистом России
19:371 июля 2019
Спорт
Незаконную постройку на юго-востоке Москвы демонтировали
19:361 июля 2019
Город
Боевой снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Москве
19:151 июля 2019
Происшествия
Минобороны: Черноморский флот контролирует корабли НАТО на учениях Sea Breeze
19:101 июля 2019
Армия
Сотрудница Московского зоопарка, отогнавшая медведицу веником, не пострадала
18:581 июля 2019
Город
Более 20 рейсов задержаны в столичных аэропортах
18:501 июля 2019
Город
Автостраховщики поддержали персонализацию ОСАГО
18:471 июля 2019
Общество
Московский суд продлил арест подростку, обвиняемому в изготовлении СВУ
18:401 июля 2019
Происшествия
Скончалась народная артистка Надежда Чередниченко
18:241 июля 2019
Общество
Мосгорнаследие предотвратило проведение незаконных работ в ЦАО
18:221 июля 2019
Город
Предложение России по морякам отвергли на Украине
18:171 июля 2019
Внешняя политика
Движение на улице Гончарной будет перекрыто из-за съемок кино
18:111 июля 2019
Город
Специалисты рассказали о магнитных бурях, которые ожидаются в июле
18:071 июля 2019
Здоровье
Более 400 деревьев из Китая высадят в столичном парке «Хуамин»
17:591 июля 2019
Город
Судьба контракта Мамаева с «Краснодаром» будет решаться после 8 июля
17:571 июля 2019
Спорт
Сергей Собянин пригласил горожан на выставку «Москва. Город меняется для вас»
17:421 июля 2019
Город
Санитарные вертолеты в Москве эвакуировали почти 400 пострадавших с начала года
17:311 июля 2019
Город
Более 40 садов в рамках «Цветочного джема» появились на территории Москвы
17:141 июля 2019
Город
Вахтанг Кикабидзе поддержал Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России
17:131 июля 2019
Звезды
Медведев выразил соболезнования родным погибших при наводнении в Иркутской области
16:551 июля 2019
Общество
Надгробие композитора Иосифа Геништы отреставрировали на столичном кладбище
16:541 июля 2019
Город
Cкончался отец Николая Баскова
16:511 июля 2019
Общество
Мосгосэкспертиза за 5 лет рассмотрела более 200 объектов в ТиНАО
16:471 июля 2019
Город
Палеонтологи нашли останки древнего крокодила, который охотился на динозавров
16:371 июля 2019
В мире
Тематические выставки пройдут в рамках «Субботы московского школьника»
16:351 июля 2019
Город
Владимир Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским
16:331 июля 2019
Внешняя политика
Участок Северо-Восточной хорды начнут строить в 2019 году
16:231 июля 2019
Город
Шесть человек спасли из горящего дома на улице Новокосинской
16:101 июля 2019
Происшествия
Медведев пригрозил наказывать компании, повышающие цены на бензин
15:591 июля 2019
Внутренняя политика
Сергей Собянин рассказал о передаче госуслуг в офисы «Мои документы»
15:571 июля 2019
Город
Эксперт оценил новые правила выдачи микрозаймов в России
15:571 июля 2019
Бизнес
Врачи заявили, что повышенная потливость может быть симптомом рака
15:571 июля 2019
Здоровье
Полицейский погиб во время нападения на пост в Чечне
15:501 июля 2019
Происшествия
Актер Хью Джекман помог поклоннику сделать предложение во время концерта
15:431 июля 2019
Звезды
Минфин призвал жестко ограничить выдачу кредитов
15:351 июля 2019
Финансы
Депутат рассказал о потребности реформировать статус русского языка на Украине
15:331 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Зеленский потребовал привлечь к ответственности Павла Климкина
15:241 июля 2019
В мире
Глава Минэнерго: Россия снизила нефтедобычу в июне по сделке ОПЕК+
15:221 июля 2019
Экономика
Московские спортсмены выиграли девять медалей на первенстве Европы
15:171 июля 2019
Спорт
Врачи рассказали об опасности антиоксидантов в профилактике рака
15:141 июля 2019
Здоровье
Эксперты оценили перспективы российских игроков на Уимблдоне
15:141 июля 2019
Спорт
Ученые создали роборуку, которая «находит» опасные вещества в жидкости
14:501 июля 2019
В мире
Маломобильных пассажиров метро начали сопровождать до Исторического музея
14:411 июля 2019
Транспорт
Стали известны подробности психологического состояния Джулиана Ассанжа
14:391 июля 2019
В мире
Инновационная обработка продуктов увеличит срок их хранения в два раза
14:271 июля 2019
Здоровье
«Хорошо поладили»: посол Франции рассказала о дружбе Зеленского с Макроном
14:271 июля 2019
В мире
Летняя школа инклюзивных практик открылась в Пушкинском музее
14:201 июля 2019
Город
Число читателей главной библиотеки страны возросло на четверть
14:201 июля 2019
Город
Скульптор главных символов столицы: исполнилось 130 лет со дня рождения Веры Мухиной
14:171 июля 2019
Культура
Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй половине июля
14:171 июля 2019
Город
Киноусадьба и бабенская игрушка: какие тайны хранит в себе Новая Москва
14:151 июля 2019
Культура
Эксперт оценила неподобающее поведение дочери Трампа на саммите G20
14:021 июля 2019
В мире
Ученые заявили, что музыка помогает в учебе
13:541 июля 2019
Дети
Социологи выяснили, как часто россияне читают художественную литературу
13:461 июля 2019
Общество
Пожарные ликвидировали возгорание фургона в центре Москвы
13:341 июля 2019
Происшествия
ВЦИОМ: Большинство россиян не готовы к крупным покупкам
13:311 июля 2019
Общество
Рыбак из Сиднея опубликовал фото пугающего улова
13:311 июля 2019
В мире
Дмитрий Песков объяснил отказ Нино Катамадзе гастролировать в России
13:251 июля 2019
Внешняя политика
Юные садовники посадят «Детскую грядку» в «День Помидорки»
13:201 июля 2019
Город
Врачи выяснили, какое заболевание способно вызывать образование рака
13:071 июля 2019
Здоровье
Глава администрации Зеленского рассказал о ненадежности украинских депутатов
13:061 июля 2019
В мире
Сергей Собянин: Десять медучреждений построят в Новой Москве до 2022 года
13:051 июля 2019
Недвижимость
Итальянский клуб планирует арендовать защитника «Зенита»
12:591 июля 2019
Спорт
Синоптики рассказали о похолодании в Москве к концу недели
12:521 июля 2019
Город
Мэр Таллина выступил за сохранение русского языка в эстонских школах
12:511 июля 2019
Внешняя политика
Первый канал начал кастинг на новый «Голос»
12:491 июля 2019
Афиша
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Екатерина Рощина

Дело врачей — 2019

Ольга Кузьмина

Политический джаз Нино Катамадзе...

Никита Миронов

Диктатура обывателей

Оксана Крученко

Пол-литра самомнения с кокосовым сиропом...

Ольга Маховская

Аборт, еще аборт!

Юрий Совцов

Хватит бежать

Елена Булова

«Машина» нашего времени

Александр Никонов

Наказывать нельзя, а убивать можно...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER