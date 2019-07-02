Медик озвучил причины высокой смертности от инфаркта
Нетипичные формы инфаркта являются причиной высокой смертности от данного заболевания. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ имени В.А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному федеральным округам, академик РАН Евгений Шляхто.
Так, часто у людей, в особенности у женщин, инфаркт протекает в необычной форме. Люди этого не понимают, что приводит к проблемам и задержке в оказании помощи. Не менее важно и правильное распределение пациентов по профильным учреждениям. Кардиолог отметил, что этот вопрос постепенно решается.
— Вопрос образования и просвещения людей об их здоровье очень важен, — приводит слова Шляхто ТАСС.
Напомним, ранее кардиологи назвали четыре нетипичных признака развития сердечных заболеваний. Одним из основных симптомов являются отеки ног.
Кроме того, специалисты дали рекомендации для сердечников в период духоты. В частности, стоит пить как можно больше воды и соблюдать диету из фруктов, овощей, зелени и морепродуктов.
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