Переустройство дорожной сети запланировано в районе Косино-Ухтомский

Переустройство дорожной сети запланировано в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Улица Дмитриевского».
Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции дорог и благоустройства. Так, реконструируют улицу Салтыковскую, отремонтируют асфальт на улицах Святоозерской и Наташи Качуевской. Также построят подъездную дорогу к подстанции теплосети и плоскостную парковку на 114 машино-мест.
— На участках улицы Наташи Качуевской и улицы Святоозерской планируется ремонт дорожного покрытия, при этом ширина дороги останется неизменной, а на пересечении улицы Святоозерской и улицы Наташи Качуевской появится новый светофорный объект, — сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Управление движением в районе ТПУ автоматизируют, установят две видеокамеры и детекторы транспорта для наблюдения и мониторинга. Оборудование подключат к московскому ситуационному центру интеллектуальной транспортной системы, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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