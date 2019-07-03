Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Наталью Тенякову
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Наталью Тенякову, которой 3 июля исполнилось 75 лет.
По его словам, актриса внесла весомый вклад в развитие российской культуры. Наталья Тенякова создала богатую коллекцию женских образов, вошедших в золотой фонд искусства и вызывающих восхищение у зрителей.
— Искреннюю любовь миллионов зрителей снискали вам яркие и незабываемые работы в кино, — написал Сергей Собянин в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.
Справка «ВМ»
Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. В 1965 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В 1995 году Наталья Тенякова стала лауреатом премии «Золотая маска», а в 2005 году — премии Станиславского.
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