Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек
• 13:42 • 3 июля 2019
Поделиться:
0
doc7625en7dh6h1mxq91moh
2 июля, во вторник, сообщалось о 18 жертвах паводков
Фото: https://pixabay.com/ru/
В Иркутской области увеличилось число погибших при наводнении. По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.
Напомним: паводки в Иркутской области возникли в середине июня из-за ливней и подъема воды в реках. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. 201 человек были доставлены в больницы. Еще 13 числятся пропавшими без вести. С затопленных территорий эвакуировали более 2,5 тысячи человек.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что столичные медики помогут пострадавшим от паводка в Иркутской области
Читайте также: Четверо считавшихся пропавшими в Иркутской области найдены живыми
15:043 июля 2019
14:563 июля 2019
14:383 июля 2019
14:133 июля 2019
13:513 июля 2019
13:473 июля 2019
13:243 июля 2019
13:043 июля 2019
13:033 июля 2019
13:003 июля 2019
12:523 июля 2019
12:413 июля 2019
12:313 июля 2019
12:113 июля 2019
12:043 июля 2019
11:553 июля 2019
11:113 июля 2019
10:303 июля 2019
10:153 июля 2019
09:553 июля 2019
09:553 июля 2019
09:353 июля 2019
09:343 июля 2019
09:243 июля 2019
09:133 июля 2019
09:073 июля 2019
08:513 июля 2019
08:463 июля 2019
08:253 июля 2019
08:073 июля 2019
07:523 июля 2019
06:143 июля 2019
05:383 июля 2019
04:383 июля 2019
04:103 июля 2019
03:433 июля 2019
03:213 июля 2019
01:213 июля 2019
22:392 июля 2019
22:172 июля 2019
22:082 июля 2019
22:032 июля 2019
21:222 июля 2019
21:192 июля 2019
21:182 июля 2019
21:122 июля 2019
20:122 июля 2019
19:582 июля 2019
19:472 июля 2019
19:342 июля 2019
19:332 июля 2019
18:502 июля 2019
18:502 июля 2019
18:452 июля 2019
18:402 июля 2019
18:312 июля 2019
18:212 июля 2019
18:142 июля 2019