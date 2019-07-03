Россияне рассказали о качестве жилищно-коммунальных услуг
Большинство россиян устраивает качество ЖКХ. Соответствующие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Положительно качество жилищно-коммунальных услуг оценили 60 процентов опрошенных. Социологи отмечают, что за последние девять лет цифра увеличилась на одну пятую. При этом, большинство утверждают, что сильных изменений в ряде сфер (электроснабжение, газоснабжение, отопление) не произошло.
Респонденты заметили, что ухудшилось качества двух услуг – содержание и текущий ремонт жилья (17 процентов) и вывоз мусор (18 процентов).
Кроме того, за девять лет уменьшилась доля граждан, имеющих вопросы к работе жилищно-коммунальной службы – сейчас их всего 30 процентов. Ранее нарекания имели более половины опрошенных (52 процента), отмечают социологи.
Ранее ВЦИОМ сообщил результаты исследования вопроса кредитования. Отмечается, что россияне не готовы рассматривать вариант получения крупных займов.
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