Протяженность новых канатных дорог предположительно составит 26 тысяч метров
Протяженность 10 новых канатных дорог, строительство которых запланировано в столице в ближайшее время, предположительно составит порядка 26 тысяч метров, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
— На основе концессионных соглашений в Москве могут быть построены 10 канатных дорог протяженностью около 26 тысяч метров. Предполагаемый пассажиропоток — 86 тысяч человек в сутки. В числе возможных вариантов — канатные дороги от станции метро «Алма-Атинская» до района Капотня, от «Сокольников» до Ботанического сада РАН — эта дорога предназначена для связи крупнейших рекреационных комплексов «ВДНХ» и «Сокольники» — и другие, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Уточняется, что в ближайшее время будет реализован проект канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», сообщает агентство «Москва».
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