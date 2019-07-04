Диетолог Минздрава усомнился в пользе молока при борьбе с диабетом и раком
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян оценил исследование испанских ученых, в котором рассказывалось о пользе употребления молочной продукции с низкой жирностью в борьбе с риском развития рака и других опасных болезней.
По словам врача, молоко — это продукт, «созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь». Особую пользу оно несет детям. Полезные свойства молока эксперт связывает с наличием в его составе полноценного белка и ряда биологически активных соединений.
— Это главный источник кальция. Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда, — отметил Тутельян в интервью RT.
Ранее сообщалось о том, что употребление йогурта может снизить риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
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