Тоннелепроходческий щит «Победа» доставят из Китая в Москву осенью
Генеральный директор «Мосинжпроекта» Марс Газизуллин сообщил, что десятиметровый тоннелепроходческий комплекс доставят в столицу из Китая осенью этого года. Его название — «Победа». Именно он построит двухпутный тоннель на Большой кольцевой линии метро.
— В настоящий момент в Китае завершается производство комплекса «Победа». Далее, после пусконаладочных испытаний и технической проверки щита специалистами «Мосинжпроекта», «Победа» будет отправлена в Россию, — рассказали в пресс-службе «Мосинжпроекта».
Тоннелепроходческий комплекс доставят по морю через Северный морской путь в порт Санкт-Петербурга. Негабаритную часть щита отправят по реке в южный порт Москвы, а габаритную — автотранспортом.
— По прибытии щита в Москву его сборка и монтаж будут осуществляться непосредственно на строительной площадке метро. Начать проходку планируется уже в конце года, — объяснил генеральный директор «Мосинжпроекта».
Известно, что тоннелепроходческий комплекс выполнит проходку по Большой кольцевой линии метро на востоке — от станции «Нагатинский затон» до «Кленового бульвара» и далее до переходной камеры, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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