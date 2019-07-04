Следственный комитет предложил новый способ борьбы с авиадебоширами
Руководитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин заявил, что бороться с авиадебоширами можно с помощью физиогностики.
По его словам, в аэропортах необходимо усовершенствовать схемы контроля за поведением пассажиров и способы профилактики преступлений, которые связаны с деструктивными действиями на борту самолета.
Вазюлин сообщил, что физиогностика, то есть определение состояния человека исходя из анализа его лица, помогла бы в решении этой проблемы.
— Мы вносим в отрасль свои предложения об использовании видеофиксации поведения и на борту, и в месте ожидания вылета, в том числе и в автобусах. Потому что очень часто в шаттлах возникают или начинают возникать ссоры, — приводит РБК слова Вазюлина.
Он отмечает, что в настоящее время неадекватное поведение фиксируется подручными средствами, поэтому стоит увеличить количество средств контроля.
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