Ассоциация родительских комитетов: Дайте школам самим решать вопрос с мобильными

Валентина Матвиенко выступила с предложением ввести новый запрет. На этот раз — на использование детьми мобильных телефонов в школах. Спикер Совета Федерации аргументирует свое предложение недостаточно надежными условиями хранения дорогой техники.

Данная инициатива не осталась без внимания члена Всероссийской ассоциации родительских комитетов и сообществ Давида Горелишвили. Во время общения с корреспондентом «Вечерней Москвы» он заявил, что нужды в подобном запрете на федеральном уровне нет и в каждом образовательном учреждении этот вопрос должен решаться индивидуально.

— Это очень деликатная штука, все зависит от особенностей учебного процесса в каждой отдельно взятой школе. Некоторым детям нужен телефон, чтобы быть на связи с родителями, некоторым не нужен. Некоторые школы могут отвечать за сохранность дорогих телефонов, некоторые не могут, — уверен Давид Горелишвили.

По его словам, это вопросы, которые должна решать не Валентина Матвиенко, а родители, администрация и педагоги.

— В каждой школе — в индивидуальном порядке. Причем хорошо бы, чтобы и дети участвовали. Чтобы это был сознательный подход со всех сторон, — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Он также отметил, что строгие запреты не помогают, а иногда и мешают детям становиться самостоятельнее.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Детей зомбируют собственные родители

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Екатерины Рощиной:

Картинка в метро, знакомая каждому. Маленький пассажир едет со своей мамой. Чтобы «дитя не плакало», мама включает ему что-то на телефоне. Наверное, мультик. Громкая музыка, мелькающая картинка. Ребеночек сразу «залипает» (далее...)