Более 10 московских проектов номинированы в шорт-лист архитектурного «Оскара»
В шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры вошли 12 московских проектов. Среди номинантов отметим концертный зал «Зарядье», парк «Тюфелева роща» и Дворец художественной гимнастики в «Лужниках».
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в список финалистов вошли уже реализованные проекты, а также здания, находящиеся в стадии строительства. В 2019 году было подано рекордное количество заявок по столичным объектам.
— Наши архитекторы становятся все более открытыми для мира и все чаще получают престижные международные награды, — цитирует Сергея Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.
Он добавил, что в развитии столицы наступил период открытости, сотрудничества и высокого качества проектов.
Премию World Architecture Festival часто называют архитектурным «Оскаром». В ней участвуют архитекторы и градостроители из 60 стран мира. Премия проводится с 2008 года. Победителей объявят в начале декабря в Амстердаме.
Читайте также: Проект Филевской набережной разрабатывался с учетом пожеланий жителей района