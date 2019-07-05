Пятерых руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за задержек багажа
Пятерых руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили после изучения комиссией Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ситуации с задержками при выдаче пассажирам багажа.
Так, от должности освобождены: начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров и генеральный директор общества.
В настоящий момент в воздушной гавани осуществляется поэтапный перевод рейсов из терминала D. Кроме того, штат сотрудников, задействованных в обработке багажа, увечился на 200 человек. К работе также привлекли 300 работников партнерских организаций. Еще 500 кандидатов выбрано для потенциального дальнейшего трудоустройства.
По факту оказания населению услуг, не соответствующих требованиями нормативных правовых актов, заведено 38 дел об административных правонарушениях. При этом комиссия продолжает работу. Об этом пишет агентство «Москва».
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