Максим Ликсутов: Запуск МЦД позволит увеличить скорость и частоту движения поездов

Первые 50 пассажиров проехали по первому маршруту Московских центральных диаметров от Одинцово к аэропорту Шереметьево, запуск доказал эффективность. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Сейчас строятся МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск. Благодаря этому проекту поезда, приезжающие из пригорода, поедут не к одному конкретному вокзалу, а будут двигаться практически через весь город.

— Сегодня пассажиры доезжают до конкретного вокзала и пересаживаются на метро, чтобы проехать определенный участок. Как правило, конечная точка на сегодняшний день — это Белорусский вокзал, — сказал заммэра в ходе пленарной дискуссии в рамках Московского урбанистического форума. — Запуск МЦД позволит увеличить скорость, частоту и интенсивность движения поездов, интегрировать электропоезда в систему общественного транспорта Москвы.

Он напомнил о проекте Московского центрального кольца, которое было запущено в 2016 году. Тогда некоторые эксперты скептически отнеслись к инициативе властей, посчитав, что она не будет востребована среди пассажиров. Но запуск МЦК показал, что жителям это необходимо. И проект МЦД также будет востребованным.

— МЦД-1 свяжет две разные части города. Вчера вместе с РЖД мы в тестовом режиме проверили возможность проехать из Одинцова без пересадки в аэропорт Шереметьево, с остановкой в Сколкове. Сейчас работает всего три поезда, но они работают каждый день. Первые 50 пассажиров уже поехали в Шереметьево и вернулись. Это реальные люди, которые добрались до Одинцово, используя железнодорожную инфраструктуру, — сказал Максим Ликсутов.

Всего в Москве будет пять диаметров, все они будут удобно интегрированы между собой. 27 станций МЦД-1 организуют с пересадками на радиальные линии и другую инфраструктуру. Также предусмотрены единая билетная система и новый подвижной состав. Кроме того, в течение нескольких лет по МЦД-1 и МЦД-2 поедут только поезда, похожие на «Ласточки», которые сегодня курсируют по МЦК.

— График работы МЦД будет таким же, как и в столичном метрополитене и на МЦК. Кроме того, гражданам с ограниченными возможностями здоровья в метро сегодня помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы ЦОМП будут работать и на первых двух диаметрах, — добавил Ликсутов.

Также продумана навигация. Пассажиры смогут сориентироваться на центральных диаметрах с помощью информационных табло, продублированных на английский язык.

— Это очень важный элемент общей системы взаимодействия и работы с пассажирами. Взаимодействие и обратная связь необходимы, — заключил заммэра.

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