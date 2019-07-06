Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке

Во Владивостоке прошла траурная церемония в память о моряках, трагически погибших в Баренцевом море. Она состоялась на корабельной набережной города, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Память погибших почтили минутой молчания, затем присутствовавшие на церемонии возложили цветы к Вечному огню.

— На корабельной набережной столицы Приморского края, у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», состоялся митинг, в котором приняли участие начальник штаба ТОФ, вице-адмирал Сергей Рекиш, начальник ТОВВМУ имени С.О. Макарова, контр-адмирал Олег Журавлев, ветераны-подводники ТОФ, военнослужащие бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил, — приводит сообщение пресс-службы флота РИА Новости.

Отметим, что двое из погибших моряков служили ранее на одной из дизельных подводных лодок, которая приписана к указанному соединению.

Андреевские военно-морские флаги будут спущены и даны звуковые сигналы корабельными тифонам 6 июля в 18:00 на территории всех кораблей и военных частей флота.

Напомним, что о трагедии 2 июля сообщило Минобороны. По обнародованной информации, на АС-12 погибли 14 подводников.

4 июля из доклада министра обороны Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину стало известно, что основная причина катастрофы на борту глубоководного аппарата ВМФ РФ — пожар в аккумуляторном отсеке.

Как отметил Шойгу, всех погибших моряков представят к госнаградам. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

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