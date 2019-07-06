Столичный «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России
Столичный «Локомотив» одолел клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. Спортсмены встретились на арене 6 июля во время Суперкубка России по футболу.
Футболисты вышли на стадион «Динамо» в Москве.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу железнодорожников. В результате чего столичный клуб в третий раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу.
Третий!!!
«Локомотив» – обладатель Суперкубка России! #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/39LyOYPlez— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 июля 2019 г.
В этот вечер дубль в составе красно-зеленых игроков сделал Алексей Миранчук. Первый мяч в ворота клуба из Петербурга был забит Федором Смоловым.
«Локомотив» становился обладателям Суперкубка в 2003 и 2005 годах.
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