Уголовное дело после аварии с бензовозом возбудили в Свердловской области
Представители пресс-службы прокуратуры Свердловской области рассказали, что по факту взрыва бензовоза, повлекшего за собой гибель троих человек, было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время водитель указанного транспортного средства задержан.
В прокуратуре рассказали, что уголовное дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного частью шестой статьи 264 УК России, «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства».
Органы правопорядка проводят проверку соблюдений требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате аварии погибли четыре человека. Однако, как передает РИА Новости, Минздрав Свердловской области опроверг эти сведения.
Напомним, что водитель бензовоза посадил по пути на цистерну группу туристов. В дороге он не справился с управлением, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв.
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