Количество погибших в аварии с бензовозом увеличилось до четырех человек
Число жертв аварии с бензовозом в Свердловской области увеличилось до четырех человек. Также до 11 человек увеличилось количество пострадавших — среди них есть те, кто проезжал рядом с машиной. Об этом сообщил глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва бензовоза погибло три человека, шесть пострадали, передает ТАСС.
Авария произошла на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым в восресенье, 7 июля, в 00:15 по местному времени. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и загорелся, после чего последовал взрыв. Впоследствии стало известно о том, что водитель, которому не потребовалась госпитализация, находился в нетрезвом состоянии. В его крови было обнаружено 0,706 промилле алкоголя.
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