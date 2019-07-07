Росстат сообщил о наиболее подорожавших продуктах по итогам 2018 года
Специалисты Росстата сообщили, какие продукты на территории Российской Федерации в 2018 году подорожали больше других.
В первую очередь эксперты говорят о капусте и пшене. Рост цен на эти товары превысил уровень инфляции в 17 раз.
Далее по списку идет газомоторное топливо. В этом случае подорожание связано с ростом цен на нефть.
Морковь подорожала на 20 процентов, мороженые и охлажденные куры — на 20,7, свекла — на 23, передает РБК сообщение от Росстата.
Эксперты отмечают, что в России также могут вырасти цены на говядину и свинину. Причем минимум на десять процентов. Специалисты связывают это с повышением стоимости добавок, необходимых для прокорма животных.
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