«Черепашки-ниндзя» вытесняют уток из московских парков

Жители Бирюлево-Западного активно обсуждают опубликованные в одной из сетей фотографии черепах, оккупировавших утиный домик на местном пруду Подоселки.

На снимках красноухое семейство черепах греется на солнышке с таким отрешенным видом, будто дело происходит не на одной из улиц мегаполиса, а на каком-нибудь тропическом болоте. При этом, законных собственников плавучего деревянного жилища — уток — поблизости не наблюдается.

За такие бандитские наклонности земноводную «банду» даже сравнивают с черепашками-ниндзя.

— Хочу фото, как к ним в домик крыса подплывает... с пиццей, — шутит пользователь Антон Прахтов, намекая на духовного наставника мультперсонажей мастера Сплинтера.

А некоторые переживают за дальнейшую судьбу пресмыкающихся.

— Зимой кто ловить их будет? Они ж помрут, не дикие все-таки, для красноушек нужны особые условия, — беспокоится Вячеслав Платонов.

А один из комментаторов, Дмитрий Варламчев, поделился портретом одной из черепашек. Животное попалось на удочку во время его рыбалки.

Корреспондент «Вечерки» решила познакомиться поближе с новыми обитателями Подоселок и узнать, как складываются их отношения с местными жителями. Долго искать встречи не пришлось. Рафаэль (а может быть, это был Микеланджело или Донателло) грелся на «террасе» этой небольшой плавучей постройки. Правда, подобраться к загорающему поближе не удалось — уж больно берега у водоема крутые.

На фото: москвичка Ирина Ковалева Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вопрос с расселением, судя по всему, решился здесь все-таки мирно, потому что из трех установленных на пруду домиков зеленые оккупанты, похоже, облюбовали только один. Второй остался за утками, а третий пока что пустует.

А вот съестные подношения «черепашками ниндзя», да и пернатым делить все же приходится.

— Они у нас тут местная достопримечательность, — поделились молодая пара москвичей — Владимир и Вероника, — Народ ходит посмотреть на них, родители с детишками хлебом кормят вместе с утками и голубями. Правда, они часто под водой прячутся и их не видно, но зато потом на солнышко, погреться, вылезают.

С черепашками подружились многие. Так пенсионер Геннадий Васильевич, живущий в Бирюлево с 1970-го года, рассказал, что очень рад такому соседству.

— Даже подсчет веду, — с гордостью отметил пенсионер. — В прошлом году 13 насчитал, в этом — пока 7. Но видел совсем маленьких черепашат. Так что — размножаются. Кто-то их выкинул, избавиться хотел, а жизнь-то идет и берет свое! Между прочим, здесь еще и раки водятся.

Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы прокомментировала ситуацию с пресмыкающимися в Москве:

— Появление красноухих черепах в водоемах и водотоках Москвы — уже не новость. Данный вид прекрасно акклиматизировался в наших краях, переживая даже зимние морозы, закапываясь в ил и впадая в «спячку». Ближайший родственник красноухих черепах, обитающий в наших широтах, это болотная черепаха. В связи с активностью, повышенной агрессией и отсутствием естественных врагов, красноухие черепахи активно распространяются по рекам, угнетая своим присутствием болотных черепах. Причина такого явления - недобросовестность некоторых жителей, которые, заводя экзотических животных, мало задумываются о том, к чему это может привести. Когда животное надоедает, они несут их в ближайший водоем. Если не можете больше заботиться о черепахе, то сдайте ее в центр передержки диких животных.

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