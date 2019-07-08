«Роскачество» разработало классификацию зернового хлеба

Национальная система мониторинга «Роскачество» представила результаты исследования сегмента зернового хлеба.

Заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут отметила, что ведомство уделяет особое внимание развитию зернового рынка, в том числе производству хлеба. Представитель Минсельхоза выразила надежду, что исследование «Роскачества» поспособствует повышению потребительской грамотности при выборе зернового хлеба.

Поскольку ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения» не содержит понятия «мультизернового», «цельнозернового» и «зернового» хлеба, недобросовестные производители могут называть зерновым хлеб из пшеничной муки с незначительной добавкой других зерновых ингредиентов.

Чтобы устранить пробел в законодательной базе, «Роскачество» совместно с НИИ хлебопекарной промышленности разработало проект стандарта «Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки». В нем прописаны требования к зерновому хлебу.

Так, мультизерновым будет считаться хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19 процентов и содержащее в составе три и более видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки).

Согласно новому стандарту, зерновой хлеб — это хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19 процентов, содержащее в рецептуре не более двух видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки).

Наконец, хлеб из цельнозерновой муки — это хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19 процентов, содержит цельнозерновую и/или обойную муку.

Ожидается, что новый стандарт будет официально представлен в августе.

Ранее эксперты «Роскачества» исследовали 11 торговых марок мультизернового хлеба на 211 показателей. Как оказалось, по содержанию пищевых волокон и массовой доле зерна все исследованные образцы соответствуют опережающим требованиям «Роскачества» для хлеба.

Читайте также: Диетолог рассказала, как выбрать качественный и полезный хлеб