Журналист Владимир Соловьев заявил, что грузинские вина «кончились»
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на скандальный эфир на грузинском телеканале «Рустави 2». В минувшее воскресенье телеведущий Георгий Габуния в программе «P.S.» позволил себе нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина.
— Грузинские вина? Нет, не слышал о таких… Хотя, говорят, до вчерашнего дня такие были… А теперь таких вин нет. С ними «габуния» случился, — написал Соловьев в Twitter.
Он назвал произошедшее мерзостью и спросил, остались ли у кого-то иллюзии касательно грузинского телевидения.
— Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о «высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии»? Может, уже пора смотреть правде в глаза? — подытожил телеведущий.
Напомним, представители российского медиасообщества отреагировали на резкие слова Габунии в адрес российского лидера. В частности, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что после таких слов журналиста нельзя считать мужчиной и человеком. Кроме того, два сотрудника телеканала «Рустави 2» уволились после инцидента.
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