Суд арестовал столичного таксиста, подозреваемого в отравлении пассажира
Таксист, обвиняемый в отравлении и грабеже пассажира в Москве, арестован по решению суда. Соответствующую информацию, опубликованную на официальном сайте МВД РФ, предоставила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ранее по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по составам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса РФ.
— Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила Ирина Волк.
Подозреваемый добровольно явился в отдел полиции после разъяснительной беседы с родственниками, проведенной сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, что ранее в полицию обратился пассажир одного из столичных такси, доставленный в одно из медицинских учреждений города. У потерпевшего была украдена банковская карта, с которой впоследствии были списаны денежные средства в размере 16 тысяч рублей.
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