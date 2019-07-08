Музыканты поздравили Диану Арбенину с 45-летием
Российские музыканты поздравили певицу Диану Арбенину с юбилеем. 8 июля лидер группы «Ночные снайперы» празднует 45-летие.
Гарик Сукачев обратился к Арбениной не только как к музыканту, но и как к маме двоих детей. Он пожелал коллеге, чтобы ее дети росли счастливыми и чудесными детьми, а также, чтобы она продолжала радовать фанатов концертами, песнями и дисками.
Шура Би-2 поздравил Арбенину по своему:
— Будь счастлива, и как как ты понимаешь, rock 'n' roll forever! — сказал артист.
Также к поздравлениям присоединился вокалист и гитарист Сергей Галанин. Он пожелал певице, чтобы у нее все и дальше складывалось также счастливо и в музыкальном, и в человеческом плане, пишет НСН.
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