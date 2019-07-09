Канал NewsOne расценил акцию радикалов как попытку запугать журналистов
Международный редакционный совет телеканала NewsOne расценил акцию националистов в Киеве как попытку оказать давление на журналистов и запугать их.
Напомним, что сотни граждан с файерами и дымовыми шашками окружили здание редакции после того, как стало известно о подготовке канала к проведению телемоста с Россией. Телемарафон должен был состояться 12 июля в 18:00 с участием граждан из обеих стран, но 8 июля NewsOne объявил об отмене подготовки к мероприятию из-за угроз расправы.
В заявлении украинского телеканала поведение правых радикалов, стремящихся запугать работников прессы, было «решительно осуждено».
Редсовет также объяснил суть сорвавшегося телемоста.
— Анонсированный телеканалом NewsOne телемост Украина — Россия с участием простых граждан двух стран вполне соответствует этой европейской традиции. На этом фоне вызывает удивление полное отсутствие реакции как со стороны украинских правоохранительных органов, так и руководства Украины, — отмечается в сообщении канала. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что политолог прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной.
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