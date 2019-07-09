Forbes подсчитал потери Грузии от новых российских санкций
Стало известно как, по мнению Forbes, новые российские санкции в отношении Грузии повлияют на миллионные услуги и товары.
Так, самые крупные ограничения будут касаться российско-грузинских денежных переводов. Как известно, в прошлом году их объем составил 631 миллион долларов.
Также в 2018 году объем экспорта грузинских вин в Россию вырос до 166 миллионов долларов.
Как считают специалисты, Россия — очень важный для Грузии рынок сбыта, куда поставляется 84 процента вина и примерно 46 процентов поставок минеральной воды.
Напомним, 9 июля Госдума обратится к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии. Так, нижняя палата парламента считает необходимым ввести запрет на импорт вина и минеральной воды, ограничив при этом денежные переводы.
Также недавно стало известно, что правительство одобрило повышение ставок акцизов на вино в России. Поправки будут внесены в Госдуму в ближайшее время. В результате акциз на тихие вина повысится до 31 рубля за один литр, а на игристые — до 40 рублей. Специалисты сообщили, что это вызовет повышение стоимости вина для конечного покупателя, сообщает Lenta.ru.
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