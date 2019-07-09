Алена Водонаева считает, что ей пора стать содержанкой
Телеведущая Алена Водонаева призналась, что устала все делать сама и хочет стать содержанкой, пожить за счет мужчины.
Водонаева прожила в браке со своим вторым мужем, диджеем Алексеем Косинусом более полутора лет, однако считает, что их отношения просуществовали бы намного дольше, если бы муж был бизнесменом, а не музыкантом.
— Я хочу быть содержанкой! Я хочу отдохнуть, выдохнуть, чтобы меня посодержали. Но даже живя с первым мужем, я работала. Сама покупала себе дорогие сумки и туфли, — призналась телеведущая.
Ведущая призналась, что они с Алексеем совершенно разные люди и им не стоило вступать в брак. Но несмотря ни на что, пара осталась в хороших отношениях: Алексей Косинус даже помогал Водонаевой с сыном Богданом, которого ведущая родила от первого мужа, бизнесмена Алексея Малакеева.
Напомним, что свадьба Алены Водонаевой и Алексея Косинуса состоялась в сентябре 2017 года, как раз в этот период телеведущая проходила реабилитацию после уменьшения груди, сообщает StarHit.
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