Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи
Новые предложения по урегулированию текущей обстановки на Украине имеют право на существование. Тем не менее они должны учитывать существующую резолюцию Совета безопасности ООН и необходимость прямого диалога между Киевом и Донбассом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Так он прокомментировал ранее поступившее от президента Украина Владимира Зеленского предложение провести в Минске встречу глав России, Украины, США, Германии, Великобритании и Франции.
— Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, — подчеркнул Сергей Лавров.
При этом глава МИД отметил, что упор на прямой диалог является сердцевиной минских договоренностей, а серьезные предложения следует делать сначала по дипломатическим каналам, передает РИА Новости.
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