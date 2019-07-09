Дело вовсе не в телефонах

На прошлой неделе председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко предложила запретить телефоны в школах. После этого предложения появилось большое количество сообщений, в которых коллеги высказывались как в поддержку, так и против введения подобного запрета.

Буду честным и скажу, что я видел в Москве, в других городах, в школах и не только в школах, как люди «стоят или ходят, уставившись в телефон». Мне лишь хочется заметить, что в московских школах не совсем так.

Да, в Москве в школах не запрещают мобильные телефоны. В столице, как и во многих других городах России, выбирают другой путь. Здесь в школах создают комфортную, развивающую, образовательную среду.

Дело не в телефонах, а в том, чем заняты дети, что им интересно и кто их этим увлек Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Что же я видел в московских (и не только) школах? Я видел, как организовывают активные перемены и создают открытые для детей библиотеки и рекреации. Я видел, как школьники на переменах играют в шахматы, в настольный теннис, читают книги, играют на пианино и других музыкальных инструментах, вместе с учителями разрабатывают новые инженерные проекты, решают задачки, ведут школьный радиоэфир, осваивают лабораторное оборудование, обсуждают важные и интересные события школьной жизни.

Вообще, мне кажется, дело не в телефонах, а в том, чем заняты дети, что им интересно и кто их этим увлек. Правда, если в школе скучно, на уроках и переменах тоскливо, то ребята найдут себе занятие и без телефона. И не факт, что это будет полезное занятие для них. Телефон же сам по себе — это сейчас всего лишь обыденное средство или инструмент.

Школа обязана отвечать на вызовы современности. Где, как не в школе, можно научить ребенка эффективной и безопасной деятельности в бесконечном потоке информации, научить его отличать нужную информацию от цифрового мусора. А мы в который раз пытаемся на очередной серьезный вызов просто заглушить его запретительными мерами вместо того, чтобы всем вместе найти педагогические пути для решения сложной метапредметной задачи. Уверен, что этим мы показываем плохой пример для подрастающего поколения. Необходимо воспитать в человеке культуру поведения в цифровом мире. А еще мне кажется, что в воспитании детей нужно начинать с воспитания себя.

Правда, во всей этой истории есть и положительный момент: мы все постепенно начинаем понимать, что окончательно наступила цифровая эпоха со всеми ее плюсами и минусами, и стараемся реагировать на это. А это уже серьезный шаг вперед. Вот только не стоит делать этот шаг как в известной статье классика марксизма «Кризис в нашей партии».

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